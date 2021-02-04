Sefirin Kızı dizisine Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün’ün transferinin ardından Ferit Aktuğ da dahil oldu. En son Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan Aktuğ’un dizide Bora karakterini canlandıracağı öğrenildi.
Ferit Aktuğ da Sefirin Kızı kadrosuna katıldı
04.02.2021 - 12:38 | Son Güncelleme: 04.02.2021 - 12:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başrollerini Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek'in paylaştığı Star TV’nin sevilen dizisi Sefirin Kızı kadrosuna Atagül'ün sağlık durumu sebebiyle ayrılması sonucu yeni isimler dahil oldu.
Etiketler : sefirin kızı,ferit aktuğ,tuba büyüküstün,
765106 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/765106.aspx
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