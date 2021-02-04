Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefirin Kızı dizisine Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün’ün transferinin ardından Ferit Aktuğ da dahil oldu. En son Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan Aktuğ’un dizide Bora karakterini canlandıracağı öğrenildi.