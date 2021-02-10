Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşarak ‘bazlama surat’ diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a açtığı davada haklı bulundu. Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; davanın karar duruşması geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Kılınç’a hakaret suçu işlediği gerekçesiyle 109 gün adli para cezası verilirken, cezanın her günü 20 TL’den paraya çevrilerek sanığın 2 bin 180 TL ödemesine hükmedildi.