Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşarak ‘bazlama surat’ diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a açtığı davada haklı bulundu. Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; davanın karar duruşması geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Kılınç’a hakaret suçu işlediği gerekçesiyle 109 gün adli para cezası verilirken, cezanın her günü 20 TL’den paraya çevrilerek sanığın 2 bin 180 TL ödemesine hükmedildi.