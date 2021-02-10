Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşarak ‘bazlama surat’ diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a açtığı davada haklı bulundu. Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; davanın karar duruşması geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Kılınç’a hakaret suçu işlediği gerekçesiyle 109 gün adli para cezası verilirken, cezanın her günü 20 TL’den paraya çevrilerek sanığın 2 bin 180 TL ödemesine hükmedildi.
Hande Erçel ‘Bazlama Surat’ davasını kazandı
10.02.2021 - 17:04 | Son Güncelleme: 10.02.2021 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşarak ‘bazlama surat’ diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a açtığı davada haklı bulundu.
Kaynak: Hürriyet
Etiketler : Hande Erçel,dava,
766608 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/766608.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER