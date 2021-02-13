Öncelikli grupta yer alan 73 yaşındaki usta sanatçı Erdal Özyağcılar da aşı olduğunu sosyal medyadan duyurdu. Bu anları Instagram hesabından video olarak paylaşan Özyağcılar "Ben de oldum siz de olun. Hiç acımıyor valla" notunu düştü.
Usta sanatçı Erdal Özyağcılar koronavirüs aşısı oldu
13.02.2021 - 11:04 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 11:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye’de aşılama süreci hızla devam ediyor.
Etiketler : Erdal Özyağcılar,koronavirüs,aşı,
767285 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/767285.aspx
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