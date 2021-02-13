Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öncelikli grupta yer alan 73 yaşındaki usta sanatçı Erdal Özyağcılar da aşı olduğunu sosyal medyadan duyurdu. Bu anları Instagram hesabından video olarak paylaşan Özyağcılar "Ben de oldum siz de olun. Hiç acımıyor valla" notunu düştü.