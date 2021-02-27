Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Bülent Ersoy tüm tepkilere rağmen kürk sevdasından vazgeçmiyor. Geçtiğimiz aylarda üzerinde tilki kafalarının bulunduğu bir kürk satın aldığı için günlerce eleştirilen Ersoy, bu defa da yeni kürküyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Diva lakaplı Ersoy, 2.Sayfa'da yer alan habere göre 55 tilki kürkünün kullanıldığı özel üretim paltoyu 4 ay önce sipariş etti. 'Rönar arjante' cins gümüş tilki kürküyle mağazada pozlar veren usta sanatçının özel tasarım olan paltosunun fiyatı ise 450 bin TL.