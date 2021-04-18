Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çift, ekim ayında doğan kızları Lalin’in 40'ı çıktıktan sonra ihtiyaç sahiplerine kırtasiye ve kışlık kıyafet yardımında bulunmuştu. Ünlü çift, bu defa da köy okulları için kolları sıvadı.

Günaydın’ın haberine göre İmirzalıoğlu, doğudaki köy okullarında öğrenim gören öğrenciler için kızları adına bir kütüphane açmaya karar verdi. İmirzalıoğlu ile Kobal çifti, her detayı en ince ayrıntısına kadar düşündü.

Çocukların kitapları huzurlu ve rahat bir ortamda okumaları için özel bir dekorasyon yapılacağı öğrenildi.