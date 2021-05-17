Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Necati Şaşmaz 7 senelik eşi Nagehan Şaşmaz'dan boşandı. Nagehan Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar’ı canlandıran Necati Şaşmaz ile 2012 yılında evlenmişti. Çiftin 4 yıl içinde iki çocuğu dünyaya geldi. Çiftin karşılıklı olarak açtıkları boşanma davasında taraflar eşit olarak kusurlu bulundu. Bu karardan ötürü de mahkeme her ikisininde maddi ve manevi tazminat taleplerini reddetti.



Nagehan Şaşmaz fiziksel şiddet gördüğünü iddia etmişti!

Oyuncu Necati Şaşmaz, eşi Nagehan Şaşmaz'a 10 milyon lira maddi ve manevi tazminat talebiyle ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açmıştı. Eşi ise psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia etmiş, 20 milyon tazminat talebiyle karşı dava açmıştı. 2 çocuğu için de toplamda 60 bin lira aylık nafaka talebinde bulunmuştu. Yaklaşık 2 buçuk sene süren boşanma davası nihayet sonuca bağlandı. Anadolu 2. Aile Mahkemesi’nde görülen davanın 13. celsesine taraflar katılmadı.

Çocuklar anneye kaldı

Mahkeme iki tarafın da ayrı olarak açtığı davayı bugün sonuca başladı ve çiftin boşanmasına karar verdi. Çocukların velayetlerinin ise anne Nagehan Şaşmaz'a verilmesine hükmeden mahkeme, çocukların ebeveynlerinin ortak kararının olmadığı sürece herhangi bir ebeveyn tarafından yurt dışına çıkarılmamasına hükmetti.



Nagehan Şaşmaz'ın yoksulluk nafakası talebi reddedildi

Tarafların eşit kusurlu oldukları kanaatine varılınca maddi ve manevi tazminat talepleri reddedildi. Tarafların dosyaya yansıyan ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alan mahkeme, Nagehan Şaşmaz'ın yoksulluk nafakası talebinin reddine hükmetti. Necati Şaşmaz’ın 2 çocuğuna ayda 16 bin lira ödemesine karar verildi.

‘Çocuklar tarikat merkezine götürülmesin’ talebi

Necati Şaşmaz’ın çocuklarını tarikat merkezlerine götürmemesi hususunda bir karar verilmesine yönelik talepleri de yargılamanın esasına yönelik olmaması gerekçesiyle reddedildi.



Boşanma süreci oldukça sancılıydı

Nagehan Şaşmaz, boşanma aşamasında olduğu eşi oyuncu Necati Şaşmaz’ın Amerikalı bir kadınla evli olduğunu iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bu yalanlandı, her iki taraf da birbirini akılalmaz şeylerle suçlamaya devam etti. Necati Şaşmaz'ın, Nagehan Şaşmaz’dan habersiz cep telefonunu alarak WhatsApp Web QR kodunu okutarak kendi bilgisayarından yazışmalarını takip ettiği de bu iddialardan biriydi.