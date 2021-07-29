Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix dizisine konuk oluyor. Mehmet Kurtuluş'un kadrosunda bulunduğu, ilk sezonunda Belçika, Fransa, Türkiye, Almanya, Polonya, İtalya ve Rusya gibi ülkelerden oyuncuların yer aldığı Belçika yapımı Into The Night dizisinin Jason George imzalı bu sezonuna Türkiye'den Kıvanç Tatlıtuğ konuk oyuncu olarak katıldı.

Jason George (Narcos, The Blacklist) tarafından kaleme alınıp hayata geçirilen Into The Night’ın yapımcılığında Jason George ile Tomek Baginski (The Witcher, The Cathedral) yer alıyor. Into The Night’ın 2. sezonunda Belçikalı yönetmen Nabil Ben Yadir (Les Barons, La Marche and Dode Hoek) ve Fransız yönetmen Camille Delamarre (Balthazar, The Way, Last Call) görev alıyor.

"FARKLI DİLLERİN HARMONİSİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belçikalı yönetmen Nabil Ben Yadir, şunları kaydetti:

"Into the Night'taki başarılı oyunculuklar ve farklı dillerin oluşturduğu harmoni beni çok etkiledi. Avrupa'nın dört bir yanından gelen yetenekli oyuncuların, deneyimlerini ve kültürlerini ortaya koyması muazzam bir sinerji oluşturdu ve harika bir iş ortaya çıktı. Sette Fransızca, Arapça, İspanyolca, Felemenkçe, İtalyanca, Rusça, Türkçe, İngilizce ve Lehçe dilleri konuşulsa da aslında ortak bir dili konuşuyorduk ve birbirimizi çok anladık. Farklı kültürlerin bir araya getirdiği bu kadronun yönetmen koltuğunda olmak benim için eşsiz olduğu kadar zenginleştirici bir deneyimdi. Her anı için müteşekkirim."

Bakan Koca'dan Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı kamu spotunu paylaştı. Tatlıtuğ, "Şimdi sıra bizde, aşı olalım." ifadelerini kullandı.

Netflix şifre paylaşımını sonlandırmaya hazırlanıyor Netflix kurallara aykırı şifre paylaşımını engellemek için harekete geçti. Yurtdışında birçok kullanıcıya "Hesap sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız kendi hesabınızı açın" uyarıları yapıldı.