Haluk Levent'in o paylaşımı;
Marmaris Armutalandan az önce görüntüler geldi :(
Üzüldük ağladık.
Duygu seline boğulduk.
Hele sonlarda tüm askerlerin arkadaşlarını kurtarmak için koşuşturmaları... of offf
Vatandaşlar, gönüllüler, orman emekçileri ve askerler.
Marmaris yanmaya devam ediyor! Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Ekipler, söndürme helikopterlerinin de desteğiyle alevlerin Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'ne yaklaşmaması için emek harcıyor. Marmaris-Datça yolu Yeşilbelde mevkiinde karayolunun ulaşıma kapatıldı. Yangın bölgesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangını Asparan ve Turunç bölgelerinde devam ettiğini, yerleşim birimlerine tehdit oluşturmadığını açıkladı.
Marmaris'te incelemede bulunan Bakan Ersoy: Yangın yerleşim bölgelerinden uzakta Muğla'nın Marmaris ilçesinde Armutalan Mahallesi'nde başlayıp geniş bir alanda etkili olan orman yangınının devam ettiği bölgede incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu akşam itibarıyla rüzgar lehimize. Yangın yerleşim bölgelerinden uzakta. Yerleşim yerlerine gelmeden yangını söndürmek istiyoruz" dedi.