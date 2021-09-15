Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda değişiklik yapacağını söyleyen Ilıcalı, aklındaki ismi de açıkladı.

“HADİSE’NİN YERİNE YENİ BİRİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

2011 yılından bu yana O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda yer alan Hadise'nin yeni sezonda olmayacağını söyleyen Acun Ilıcalı, "O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu. Şimdi Hadise'yi O Ses Rap'te düşünüyoruz. Bir taraftan O Ses Türkiye için Hadise'nin yerine yeni birini düşünüyoruz. Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil" dedi.

“O SES TÜRKİYE’YE YAKIŞTIRIYORUM”

Yeni sezon jüri kadrosu için aklındaki isimden bahseden Acun Ilıcalı, "O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. Jüride Beyaz olacak diye düşünüyoruz. Oğuzhan Koç ailemizden biri onunla konuşuyoruz, yakıştırıyorum O Ses Türkiye'ye" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı yeniden harekete geçti! Futbol kulübü satın alıyor Geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'daki hisselerini satan Acun Ilıcalı, gözünü İngiliz ekibi Hull City'e dikti. Ilıcalı, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, "Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse hayalim gerçekleşecek" dedi.

Bakan Koca paylaştı: Acun Ilıcalı ve Ahmet Özhan'dan aşı çağrısı ​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sanatçı Ahmet Özhan ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kamu spotlarını paylaştı. Ünlü isimler, koronavirüse karşı mücadelenin sürdüğünü belirterek aşı çağrısında bulundu.

'Müge Anlı için Acun Ilıcalı devreye girdi' iddiası 12 yıldır ekranlarda program yapan ve reyting rekorları kıran ünlü sunucu ve gazeteci Müge Anlı'nın, yeni sezonda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e transfer olacağı iddia edildi.