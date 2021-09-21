Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe, pazar günü Mustafa Keser ve Bülent Ersoy'un sunumuyla ekrana gelen Benzemez Kimse Bize programına konuk olmuştu.

AMELİYAT OLDU

Canlı yayındaki performansıyla adından söz ettiren Tilbe'nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tedavi altına alının Tilbe’nin operasyon geçirdiği belirtili. Ünlü şarkıcının dün sabah saatlerinde Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat olduğu öğrenildi.

BUGÜN TABURCU OLACAK

Programın ardından özel bir hastaneye götürülen Yıldız Tilbe, kadın hastalığı nedeniyle ameliyat oldu. Konu hakkında açıklama yapan menajer Haluk Şentürk, sağlık durum iyi olan sanatçının bugün taburcu olacağını söyledi.

Yıldız Tilbe 'aşı oldu' iddilarını yalanladı: Herkes kendinden sorumlu Sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlarıyla öne çıkan ve bazı kullanıcılardan tepki alan sanatçı Yıldız Tilbe aşı olduğu iddialarını yalanladı. Aşı değil konsere çıkabilmek için PCR testi yaptırdığını vurgulayan Tilbe, "İsteyen istediğini yaptırsın. Herkes kendinden sorumlu" dedi.

Yıldız Tilbe konserine büyük ilgi Koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesi ardından başlayan konserlerde Yıldız Tilbe sevenleri ile buluştu

Tarkan ve Gülşen, Yıldız Tilbe'ye pas vermedi Yıldız Tilbe, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik dünyası için sosyal medyada düzenlenen bir akıma dahil oldu. Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını seslendiren Tilbe, "Tarkan'a pas atıyorum" dedi. Ancak ünlü şarkıcı, Tarkan'dan beklemediği bir cevap aldı. Tilbe daha sonra Gülşen'i 'Gel Çarem' şarkısıyla akıma davet etti. Gülşen, Tilbe'ye henüz cevap vermedi.