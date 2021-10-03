Türkiye Gazetesi

Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 1 Ekim Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Geçtiğimiz yıl ağabeyini koronavirüs nedeniyle kaybeden yarışmacı Necmettin Kokutan, geceye damga vurdu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

"Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hangi olayın Türkiye'deki nadir örneklerinden biri gerçekleşmiştir?" sorusunu görünce duygulanan Korkutan, ağabeyinin iyi bir Beşiktaşlı olduğunu ve geçen yıl koronadan hayatını kaybettiğini belirtti.

“SANKİ AĞABEYİM YANIMDA VE BANA FISILDIYOR”

Necmettin Korkutan, "Ağabeyim geçen yıl koronadan vefat etti. Aslında kanser hastasıydı korona olunca vücudu yenik düştü. Kendisi Beşiktaşlıydı. Beşiktaş'ı benim, Fenerbahçe'yi sevdiğimden belki de daha çok seviyordu. Kendisiyle bir sohbetimizde böyle bir konu geçmişti ve yanlış hatırlamıyorsam hakeme çarpan topla ilgili bir şey söylemişti. Sanki ağabeyim yanımda ve bana fısıldıyor gibi gerçekten" diyerek doğru cevabın olduğu şıkkı seçti.

100 BİN TL’LİK SORUDA ELENDİ

Korkutan, yarışmada başarılı bir performans sergiledi. 100 bin TL'lik ödüle kadar gelen yarışmacı, 'John Wick' ile ilgili soruyu doğru cevaplasaydı 200 bin TL'lik soruyu açtıracaktı.

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