Türkiye Gazetesi

Yıllar önce Türkiye’ye seyahat etmek için gelen Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra ülkede kalma kararı almıştı. 2012 yılında nikah masasına oturan çiftten kötü haber geldi.

EVLERİ AYIRDILAR

2013 yılında çocukları Tibet'i kucağına alan çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. İkili, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdı. Birlikte yaşadıkları Etiler'deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler'de ayrı bir eve taşındı.

HENÜZ BOŞANMA DAVASI AÇMADILAR

Son olarak temmuz ayında tatile çıkarak sosyal medya hesaplarından mutluluk karelerini paylaşan çift, henüz boşanma davası açmadı. İkili, son tatillerinin ardından sosyal medya hesaplarından birlikte hiç fotoğraf paylaşmadı.

MasterChef’te gergin anlar! Somer Sivrioğlu yarışmacıyı azarladı MasterChef Türkiye’nin dün akşam yayınlanan bölümünde ortalık karıştı. Sergen ve Şükrü’nün tartışmasının ardından Somer Şef ile Araz arasında ipler gerildi. Şeflere un bulamadığını söyleyen Araz'ın yanına giden Sivrioğlu, "Biz senin şefiniz. Sürekli bizden malzeme istiyorsun" diyerek tepki gösterdi.

MasterChef Türkiye’de Sergen ve Şükrü birbirine giriyor! Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye’nin bu akşam haftanın ilk takım dokunulmazlık oyununu oynanacak. Yayınlanan fragmanda sinirlenen Şükrü, yapılan yemeği eleştiren Sergen’in üzerine yürüyor. Bir anda tüm yarışmacılar birbirilerine giriyor.

MasterChef’te Azize’nin büyük hatası! Danilo Şef küplere bindi MasterChef Türkiye son bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Bireysel dokunulmazlık için ter döken mavi takım yarışmacılarından Azize, yaptığı hatayla geceye damga vurdu. Danilo Şef'in hatayı fark etmesinin ardından Mehmet Yalçınkaya "MasterChef'teki ikinci günah" yorumunu yaptı.