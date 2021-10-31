Türkiye Gazetesi

"Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" tartışmaları bu defa da Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla tekarardan gündeme geldi. "Menemenin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımında 'yapılan bir yemek' ifadesinden önce tam olarak hangisi yazar?" sorusu karşısında verdiği cevapla kaybeden yarışmacı, 2 bin liralık ödülle ayrılmak zorunda kaldı.

2 BİN LİRA İLE YARIŞMADAN AYRILDI

Televizyonların fenomen yarışması haline gelen programa katılan Özhan, ikinci baraj sorusunda zorlandı. Daha önce sosyal medyada da büyük tartışmalara neden olan "Menemen" yemeği ile ilgili soruda kararsız kalan yarışmacı risk alarak soruya yanıt verdi.

"Menemenin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımında 'yapılan bir yemek' ifadesinden önce tam olarak hangisi yazar?" sorusuna "Yumurta, yeşilbiber ve domatesle" yanıtını veren yarışmacı 2 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

"MENEMEN SOĞANLI MI OLUR SOĞANSIZ MI?" BİLMECESİ

Yarışmacının bu soruda elenmesi sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Yarışmacıya şık olarak şu seçenekler sunuldu;

a- Yumurta ve domatesle

b- Yumurta, kaşar peyniri ve domatesle

c- Yumurta, yeşilbiber ve domatesle

d- Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesle

Doğru Cevap: Yumurta, soğan, yeşilbiber ve domatesle

Kim Milyoner Olmak İster’ e katılan akademisyen, ikinci soruda elendi Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan ve ABD’de yatırım uzmanı olarak çalışan aynı zamanda da akademisyen olan yarışmacı ikinci soruda elendi. Matematik sorusunda elenen yarışmacı bilemediği soruyla gündem oldu.

Herkes onu sosyal medyadan tanımıştı: Kim Milyoner Olmak İster'de aldığı ödül şaşırttı 2015 yılında, alaycı bir dille sosyal medyadan görüntüsü paylaşılan Ali Uçar, yıllar sonra yeniden ekranlara çıktı. Uçak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Kenan İmirzalioğlu'nun karşısına geçti. Heyecanıyla dikkat çeken Uçar, yalnızca 2 bin TL ödül kazanabildi.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru: Yarışmacı cevaba inanamadı Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde 50 bin liralık soruya gelen yarışmacı, ABD'de en çok nefret edilen beşinci kişiyle alakalı soruya yanlış cevap verdi. Bunun akabinde doğru cevabı gören yarışmacı ve ailesi şoke oldu.