Türkiye Gazetesi

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle izleyici karşına çıktı. Araz, Hasan, Ateş, Burcu, Mert ve Safanur, yarışmada bir hafta daha kalmak için kıyasıya mücadele etti. Mücadelenin ardından ilginç görüntüler oluştu.

EN BAŞARILI YEMEĞİ YAPTI

Eleme oyununun ilk etabından şefler, yarışmacılardan 40 dakikada haşhaş kullanarak yemek yapmalarını istedi. Bu turda en başarılı yemeği yapan Hasan, Danilo Zanna'nın sürpriziyle neye uğradığını şaşırdı.

YARIŞMACIYA KAŞIK ATTI

Danilo Şef 3 yıl sonra bir yarışmacıya kaşık attığını belirterek "Tabaklama çok özeldi. Yaptığın tütsüleme çok özel bir dokunuş oldu. Çok başarılı bir tabaktı. Şimdiye kadar yaptığın en özel tabak ve tam bir şef tabağı. 3 yılda sadece bir kere yaptım ve senin tabağın için özel bir ödül vermek istiyorum" dedi.

“ÇOK BAŞARILI BİR TABAKTI”

Hasan'ın ise bu güzel sözler sonrasında gözleri doldu. Heyecandan zor konuşan yarışmacı, "Tabaklama çok özeldi. Yaptığın tütsüleme çok özel bir dokunuş oldu. Çok başarılı bir tabaktı. Şimdiye kadar yaptığın en özel tabak ve tam bir şef tabağı. 3 yılda sadece bir kere yaptım ve senin tabağın için özel bir ödül vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Hasan'a arkadaşları alkışlarla büyük destek oldu.

MasterChef Türkiye'de bir şefin kaşık atması yemeği çok beğendikleri anlamına geliyor.

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