Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile bütünleşmiş olan eski başkan Aziz Yıldırım, 69 yaşına girdi. Doğum gününü İstanbul'da bir mekanda arkadaşlarıyla kutlayan Yıldırım neşeli halleriyle dikkat çekti. Aziz Yıldırım'ın türküler söyleyip dans ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

DOĞUM GÜNÜNE AYKUT KOCOMAN'DA KATILDI

Aziz Yıldırım, İstanbul Anadolu yakasında bir balık restoranında 69. yaş gününü kutladı. Birçok dostunun katılımının olduğu yemekte Aykut Kocaman'ın olması da dikkat çekti. Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı yemekte Aziz Yıldırım'ın şarkı söylediği anlar geceye damga vurdu.



YILDIRIM'IN FİT HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Mihriban türküsünün sarı-lacivertli taraftarlarca Fenerbahçe tribünlerine uyarlanan halini söyleyen Aziz Yıldırım'a arkadaşları ve mekandakiler de eşlik etti. Oldukça eğlendiği görülen Yıldırım’ın o anlarına sosyal medyada büyük ilgi gösterildi.

Neşeli ve hareketli dansı ile dikkat çeken Aziz Yıldırım siyah kıyafeti ile fit bir görüntü sergiledi. Yıldırım’ın fit ve enerjik görüntüsü ve hareketli anları Fenerbahçe taraftarlarını mutlu etti.

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı sert açıklamaların ardından, Yıldırım'ın kendisiyle uğraşmasının nelere mal olacağını görememiş olduğunu söyleyerek, 'Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz2 şeklinde tepki verdi.

Aziz Yıldırım, Ali Koç'a adeta savaş açtı Yıldırım "Tarihi tersten yazıyorlar. Seni affetmem bunu bil Ali Koç. Seni bu seyirciyle göndereceğim, bunu bil. Sen Aziz Yıldırım olamazsın, ben sokakta büyüdüm. Sen pamuklara sarıldın. Sen 3 Temmuz'un içinde yoksun” dedi.

Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında şimdi de "otopark" krizi çıktı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yer alıp almayacağını açıkladı. Yıldırım, otoparkı kullanmalarına izin verilmediği için kongreye katılmayacağını söyledi.