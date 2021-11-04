Türkiye Gazetesi

Doğum gününü kutladığı 29 Haziran 2007 gecesi geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve 4 Temmuz 2007 günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Barış Akarsu’nun Amasra’da yaşayan annesi Hatice Akarsu vefat etti.

ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

55 yaşındaki anne Hatice Akarsu’nun pankreas kanseri olduğu ve uzun süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Türk rock müzik sanatçısı ve dizi oyuncusu Barış Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Amasra'da tamamladı. Lise öğrenimini sürdürürken Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelken sporu ile ilgilenmeye başladı. Müziğe ilgisi küçük yaşlarda başladı. İlkokuldayken elinde blok flüt sokaklarda dolaştığını söyler. Ama müzikle asıl tanışması Amasra'ya gelen müzisyenlerden etkilenerek çalmayı öğrendiği klavye, gitar ve mızıka ile olmuştur. Barış Akarsu, o dönemlerde dinlemeye başladığı 1970 ve 1980'lerin rock, hard rock ve heavy metal grup ve sanatçılarından etkilendi. Antalya'da animatör ve müzisyen olarak çalıştı. Ankara'da garsonluk, barmenlik ve müzisyenlik yaptı.

Daha sonra Karadeniz Ereğlisi'ne gelerek dört yıl boyunca çeşitli barlarda, yerel televizyon ve radyolarda programlar yaptı. Bu dönemde ATV kanalında yayınlanan Akademi Türkiye yarışmasına katıldı ve Temmuz 2004 yılında yarışmayı birinci olarak tamamladı. Yarışmadan hemen sonra İstanbul'a yerleşti ve müzik çalışmalarına burada devam etti. Yarışmanın sonuçlanmasından ilk albümünü çıkarmasına kadar geçen sürede Türkiye'nin değişik yerlerinde sayısı 200'ü geçen konserler verdi.

31 Aralık 2004'te Seyhan Müzik'ten Serdar Öztop'un yapımcılığı ile ilk albümü 'Islak Islak'ı piyasaya çıkardı. Bu albümden aynı yıl içerisinde "Islak Islak", "Kimdir O","Amasra" ve "Mavi" parçalarına klip çekti. 3 Ağustos 2006'da ikinci albümü olan 'Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek'i piyasaya çıkardı.10 yeni ve 1 coverden oluşan albümde söz ve bestesi Akarsu'ya ait "Yeter Be" ve "Ben" adlı iki eser de bulunmaktadır. İkinci albümden; "Vurdum En Dibe Kadar" ve "Yaz Demedim" parçalarına klip çekildi. 2006 yılında Star kanalında yayınlanmaya başlanan 'Yalancı Yarim' dizisinde başrollerden birini üstlendi. Bu dizinin ardından milyonlarca seveni tarafından "Alfonso Tarık" olarak anılmaya başlandı.

Barış Akarsu’nun hayatı ekranlara taşınacak Genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden sevilen Türk Rock müziği sanatçısı Barış Akarsu’nun hayat hikayesi film oluyor.

Barış Akarsu doğum gününde anıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde 12 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun ailesi ve hayranları, sanatçıyı doğum gününde Bartın'daki mezarı başında andı.