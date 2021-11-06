Türkiye Gazetesi

‘Cellabi’ adlı filmde başrol oynamak için Blackwell Prodüctions isimli yapım şirketiyle anlaşan ünlü yönetmen, oyuncu ve senarist Sermiyan Midyat, 2 yıldır filmin çekilmediği ve bu sebeple mağdur olduğu gerekçesiyle 300 bin liralık dava açtı.

GÖNDERDİĞİ İHTARNAME İLE DE SONUÇ ALAMADI

Sermiyan Midyat, Mersin’de çekilecek olan ‘Cellabi’ adlı filmde başrol olmak için Blackwell Prodüctions isimli yapım şirketiyle iki yıl önce anlaşmıştı. Midyat, filmin çekilmemesi üzerine İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak dava açtı. Midyat’ın avukatı Baver Karakaş tarafından mahkeme sunulan dilekçede, Blackwell Prodüctions adlı yapım şirketinin Mersin’deki yerel halktan söz konusu filmde rol verecekleri iddiasıyla para topladığı öne sürüldü. Film çekilmeyince para toplanan kişilerin Midyat’a mesaj attığının anlatıldığı dilekçede, mesajları gören Sermiyan Midyat’ın sözleşmede belirtilen süre içerisinde filmin çekilmemesi üzerine davalı yapım şirketine noter aracılığıyla ihtarname gönderdiği ve ihtarnameye karşı olumsuz cevap aldığı aktarıldı.

SET İÇİN 1 AY MERSİN'DE BEKLEDİ

Mahkemeye sunulan dilekçede, “Söz konu filmle ilgili çekim yapılamamıştır. Sermiyan Midyat da filme davet edilmemiştir. Müvekkilime herhangi bir bildirimde bulunmayan davalı yapım şirketi, Mersin bölgesinde de film seti oluşturmamıştır. Müvekkilim, film için yaklaşık bir ay Mersin bölgesinde beklemeye devam etmiştir. Müvekkil, filmin tanıtımıyla ilgili görüntü ve haberlere basında yer vermiştir. Filmin çekilmemesi, müvekkilin onuruna, saygınlığına ve ticari itibarına zarar vermiştir. Müvekkilin maddi ve manevi zararının karşılanmasını istiyoruz. Bu nedenle 100 bin lira manevi tazminat ile 200 bin lira cezai şart bedelinin davalı şirketten tahsilini talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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