Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye'de heyecan dün akşam yayınlanan 113. bölüm ile devam etti. Kaptanlık yarışının yapıldığı ve kadroların belirlendiği bölümde, elenen yarışmacılara MasterChef'e dönmeleri için ikinci bir şans daha verildi.

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı sevilen programda ana kadroya tekrar girecek isimler iki turda belirlenirken, bir kişi mavi takıma, diğer kişi ise kırmızı takıma dahil oldu.

HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU

Yapılan kaptanlık oyununda yarışmacılardan donut yapmaları istenirken, gecenin en başarılı ismi olan Eren kaptan oldu. Eski yarışmacılar dahil olmadan önce belirlenen takımlar şöyle:

MAVİ TAKIM: Eren, Burcu, Hasan, Safanur, Pelin

KIRMIZI TAKIM: Dilara, Tahsin, Eren, Araz, Mert

Yarışmacılardan şıhıl mahşi ve narenciyeli ördek göğsü yapmaları istendi.

AZİZE BİR GÜN SONRA YARIŞMAYA GERİ DÖNDÜ

Ana kadroya girecek isimler iki turda belirlenirken, ilk turda 'şıhıl mahşi' yemeği yapıldı. Bu turda en lezzetli tabağı çıkaran Azize oldu ve elendikten bir gün sonra yarışmaya tekrar dahil oldu. Ana kadroya giren Azize Polat, mavi takıma gitti.

İLK HAFTA ELENEN GÖRKEM DE ANA KADRODA

Ana kadro oyununun ikinci turunda istenen yemek 'narenciyeli ördek göğsü' oldu. Şefler, tadım sonrasında Görkem ve Hamza'yı öne çağırdı. Daha başarılı tabak çıkaran Görkem Demiral, ana kadroya giren ikinci isim oldu ve kırmızı takıma gitti.

Görkem, yarışmaya ilk hafta veda etmiş ve erken elendiği için gözyaşlarına boğulmuştu.

MasterChef 2021'de bu hafta ana kadroya dahil olan isimler son hafta elenen Azize ve ilk hafta elenen Görkem oldu.

MASTERCHEF 2021'DE KALAN YARIŞMACILAR

MasterChef Türkiye'nin 13'üncü haftasında yarışacak isimler Araz Aknam, Burcu Önal, Dilara Başaran, Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin, Mert Yılmaz, Pelin Zaman, Safanur Bol, Sergen Özen, Tahsin Küçük, Görkem Demiral ve Azize Polat oldu.

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