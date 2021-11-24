Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süre setlere ara veren Canan Ergüder, 'Oğlum' dizisiyle setlere geri dönüyor.

SETLERE GERİ DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ay Yapım imzalı dizide dar gelirli bir ailenin 6 yaşındaki oğlu Kaan ve maddi durumu iyi olan başka bir ailenin 12 yaşındaki bilgisayar oyunu düşkünü oğlu Cem'in dramatik hikayesi anlatılacak. Dizinin aynı zamanda anlatıcısı olan Pedagog Demet'ini Canan Ergüder canlandıracak.

“GAYET İYİYİM TOPARLANIYORUM”

Geçtiğimiz haftalarda sağlık durumu hakkında konuşan Ergüder, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti... Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere" demişti.

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