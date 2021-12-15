Türkiye Gazetesi

İtalyan şef Danilo Zanna ile 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’in boşanma davası karara bağlandı. İstanbul 12. Aile Mahkemesindeki duruşmada Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.



Danilo Zanna adliye koridorunda görüntülendi.



ÇİFT TEK CELSEDE ANLAŞMALI OLARAK AYRILDI



İtalyan şef tarafından açılan boşanma davasının yaklaşık 20 dakika süren duruşması sonucunda taraflar tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Duruşmanın ardından açıklama yapan İtalyan şef Danilo Zanna, “Güzel. Üzüldüm. Her şey yolunda” ifadelerini kullandı.

Danilo Zanna ile eşi Tuğçe Demirbilek anlaşmalı olarak boşandı.



İtalyan şef Zanna’nın duruşmanın ardından açıklama yapan avukatı Altın Mimir ise, “Tarafların müşterek bir çocuğu var. Anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları ve arkadaşlıkları devam edecek. Oğulları için her zaman bir arada olacaklar” dedi.

Ünlü şef Danilo Zanna’dan kötü haber! 9 yıllık evliliğini bitiriyor MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, 9 yıldır beraber olduğu eşi Tuğçe Demirbilek ile ayrılık kararı aldı. Ailesiyle birlikte yaşadığı evden taşınan Zanna, oğluna yakın olabilmek için aynı semtte bir ev tuttu.

MasterChef Danilo Zanna kimdir, Master ŞEF Danilo Zanna Nereli ve Kaç Yaşında? | Şef Danilo Zanna Evli mi? MasterChef Türkiye bu sezonda da ekranlarda yayınlanmaya ve reytinglerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Yapılan değişiklikle birlikte şef kadrosuna yeni bir isim katıldı. Bu isim renkli karakteriyle oldukça dikkat çekti. Söz konusu ismi merak eden vatandaşlar internette sık sık "Danilo Zanna kimdir, nereli ve kaç yaşında? Danilo Zanna evli mi?" şeklinde aramalar yapıyor. Peki, Danilo Zanna kimdir, nereli ve kaç yaşında? Danilo Zanna evli mi? İşte cevaplar...