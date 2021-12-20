Türkiye Gazetesi

Sevilen tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Sezai Aydın 69 yaşında hayata veda etti. Aydın'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Sanatçının cenaze bilgilerinin daha sonra duyurulacağı açıklandı.

Usta oyuncu Sezai Aydın diyabet ve kalbe bağlı olarak 20 gündür tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Oğlu Arda Aydın, "20 gündür hastanedeydi. Koronavirüs tedavisi görmüyordu. Diyabete bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti" dedi.

EŞİ GEÇEN AY HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Usta sanatçı Sezai Aydın'ın eşi Fatma Çiğdem Aydın da Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

SEZAİ AYDIN KİMDİR?

15 Şubat 1952 doğumlu Sezai Aydın Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllar görev yapan Aydın, bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programının sunuculuğunu üstlendi. Usta sanatçı yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini başarıyla yürüttü. John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş seslendirdiği en ünlü karakterlerdi.