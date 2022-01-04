Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de sona gelindi. 15 Ocak'ta başlayacak olan Survivor'dan önce final yapacak olan yarışmada finalistler belli oluyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu programa dün akşam Şef Yılmaz Öztürk konuk oldu. Yarışmacıların kıyasıya rekabeti sonrası şef ceketini giyen ilk isim belli oldu.

MasterCef Türkiye'de finale giden yolda dört gün boyunca iki oyun oynanacak, her gün yarışmaya konuk bir şef gelecek ve kendi imza tabağını yarışmacılardan isteyecek. Kaptanlık ve dokunulmazlık oyunları döneminin sona erdiği yarışmada, bu yolla finale kalan isimler belirlenecek.

Masterchef Türkiye'de son 5'e kalan isimler Tahsin, Eren, Sergen, Dilara ve Hasan olmuştu

MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef'in dün akşam yayınlanan ilk oyununda Şef Yılmaz Öztürk konuk oldu. Oyun öncesinde özel tarifinin detaylarını veren Şef Öztürk, yarışmacılardan bir saatlik sürede imzalı tabağının hazırlanmasını istedi. Süre sonunda dört şef tarafından tabaklar değerlendirildi ve ilk puanlama belli oldu.

Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk turda Tahsin 30, Sergen 29, Hasan 28, Dilara 26, Eren 25 puan aldı.

İKİNCİ OYUNDA 40 DAKİKA SÜRE VERİLDİ

MasterChef’te günün ikinci oyunu heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışmacılara iç kabak çekirdeği, kuru kabak, yaş kabak ve iç ay çekirdeği ana ürün olarak verildi. Market alışverişinden aldıkları ürünlerle tabak çıkarmaları istenen yarışmacılar, 40 dakikalık süre sonunda şefler tarafından değerlendirildi. Bu turda Sergen ve Dilara, 23'er puan aldı.

MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST SERGEN OLDU

Buna göre ilk turda 29, ikinci turda 23, toplamda 52 puan alan Sergen, şef ceketini ilk giyen ve çeyrek finale ilk çıkan isim oldu. Yarışmaya şeflerin seçimiyle yedeklerden giren Sergen Özen'e şef ceketini ise Danilo Zanna giydirdi.

MasterChef Türkiye'ye veda eden Mert: Kolay bir yolculuk değildi Ekranların sevilen yarışması MasterChef’te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Burcu, Hasan ve Mert yarışmada kalabilmek için kıyasıya mücadele verirken, gecenin sonunda elenen isim belli oldu.