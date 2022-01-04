Türkiye Gazetesi

'Hoş Geldin Boyacı' filmi için sahne almaya hazırlanan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, tedbir amaçlı yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Kötü haberi sosyal medya hesabından veren Özyağcılar, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

OMICRON OLDU

Belirtilerini fark etmediğini söyleyen Erdal Özyağcılar, Instagram hesabından paylaşım yaparak, "Bir bakıma iyi haberiki Sinovac, iki Biontech olmuştum, Omicron oldum… Ve beşinci aşımı da doğal yollarla oluverdim. Grip gibi bir şey… Ama siz gene de dikkatli olun… Aşılarınızı yaptırın. Kutlamaydı mutlamaydı kapalı yerlerden uzak durun. Bir hafta on gün sonra sahnedeyim. Sizlerin yüreğime akan sıcacık sevginizle karşı karşıya olacağım. Geçmiş olsun dileklerini gönderen herkese teşekkürler" açıklamasında bulundu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Öte yandan videoda paylaşan oyuncu, "Merak etmeyin aşılıyım, şahaneyim. Akşam oyun var diye önlem olarak PCR yaptırdım, hiçbir belirtim yok taş gibiyim" şeklinde konuştu.

OYUN ERTELENDİ

Erdal Özyağcılar ayrıca Berna Laçin ve Gözde Çetiner ile başrolünü paylaştığı bu akşam ve önümüzdeki 10 gün içerisinde gerçekleşmesi beklenen 'Hoş Geldin Boyacı' isimli tiyatro oyununun gösteriminin ertelendiğini duyurdu. Seyircilere seslenen Özyağcılar, "Biletleri iptal etmeyin 10 gün sonra görüşürüz" dedi.

ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema, dizi film oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Erdal Özyağcılar, 4 Ağustos 1948 tarihinde İznik'te dünyaya geldi. Liseyi Bursa Erkek Lisesinde tamamlayan Erdal Özyağcılar İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken ikinci sınıfta fakülteyi bırakıp İstanbul Belediye Konservatuarına girdi.

Kariyerinin ilk yıllarında Kenter Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nun kadrolarında yer alan Eral Özyağcılar, Güzin Özyağcılar, Haşmet Zeybek, Ertuğ Koruyan ile birlikte Gazete Tiyatrosu'nu kurdu.

Sinema kariyerine 1966 yılında Atıf Yılmaz'ın Ölüm Tarlası adlı filmiyle başlayan Özyağcılar'ın sinema yolculuğu Kibar Feyzo (1978), Çöpçüler Kralı (1977), Yılanların Öcü (1985) gibi filmlerle devam etti. Bizimkiler (1989), Yabancı Damat (2004), Elveda Rumeli (2007) gibi TV dizilerinde ve çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. 1986 yılında 23. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. 1975'te girdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldu.

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