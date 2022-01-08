Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen yarışması MasterChef dün akşam yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Son 4'e kalmayı başaran ana kadro yarışmacıları arasından 1 tanesi büyük finale adını yazdırarak son 3'e girmeye hak kazandı. Heyecan dolu gecede Danilo şef Sergen’e, Somer şef ise Hasan’a yemekleri çok beğendiği için kaşık attı.

DÖRT YARIŞMACI KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

MasterChef'te gecenin kazananı dün akşamki rekabet dolu bölümde belli oldu. 7 Ocak tarihli son bölümünde 4 yarışmacı yarı final koltuğunu garantilemek için kıyasıya yarıştı. Sergen, Tahsin, Eren ve Hasan’ın mücadele ettiği gecede en yüksek puanı alan Eren ilk 3'e girmeyi garantiledi.

Gecenin ikinci etabında Sergen ve Hasan iki şef tarafından kaşıkla onurlandırıldı.

İLK TURUN BİRİNCİSİ TAHSİN OLDU

Final heyecanına sayılı günler kala sevilen yarışmada ilk 3'e girecek yarı finalisti belirleyecek olan ilk turda yarışmacılar ‘krokan bush’ yapmak için kolları sıvadı. 4 yarışmacının en iyi tabağı yapmak için yarıştığı etapta Tahsin 17, Eren 15, Hasan 11, Sergen 10 puan aldı. Böylece ilk turun birincisi Tahsin oldu.

EREN İLK 3’E GİRMEYİ GARANTİLEDİ

İlk turun ardından 4 yarışmacı final turunu oynamak için mücadele etti. Şefler ikinci turda yarışmacılardan havyar ana ürünü ile bir tabak yapmalarını istedi. Süre sonunda yapılan yemekleri değerlendiren şefler oylarını belirledi. Tadım sırasında Danilo Şef Sergen'e, Somer Şef ise Hasan'a yemeklerini beğendikleri için kaşık attı. Gecenin sonunda Eren 36, Hasan 36, Sergen 35, Tahsin 35 puan topladı. İlk oyunda oynanan puanlar birleştirildiğinde 56 puanı alan Eren adını ilk 3’e yazdırdı. Sergen, Hasan ve Tahsin ise ilk 3'e kalmak için Pazar günü mücadele edecek.

MasterChef Türkiye’de finalistler belli oldu! İşte şef ceketi giyen 4 isim… MasterChef Türkiye’de aylar süren mücadelenin ardından dün akşam yayınlanan bölümde finalistler belli oldu. Son dörde kalan isimler büyük final için mücadele edecek.

MasterChef Türkiye'de sona gelindi! İlk finalist belli oldu Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de finale sayılı günler kala son dörde kalan isimler belli oluyor. Dün akşam Tahsin, Sergen, Hasan, Dilara ve Eren'in finale kalmak için kıyasıya yarıştığı bölümde, çeyrek finale kalan ilk isim belli oldu.