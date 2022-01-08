Türkiye Gazetesi

Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyeliği yapan şef Mehmet Yalçınkaya, geniş bir hayran kitlesine sahip. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şef sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Yakın zamanda kızı ile paylaşımlar yapan Mehmet şef, bu kez annesini paylaştı. Sevilen ismin videosu takipçileri tarafından onlarca yorum ve beğeni aldı.

Takipçiler videonun altına “Allah başınızdan eksik etmesin”, “Ne tatlı anneniz, Allah uzun ömürler versin” gibi temennilerini sıraladı.

Mehmet Şef annesini ilk kez paylaştı, takipçiler yorum yağmuruna tuttu

BABASINI GEÇTİĞİMİZ YIL KAYBETMİŞTİ

Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz yıl babası Seyfettin Yalçınkaya'yı kaybetmişti. Babasını mezarı başında ziyaret eden ünlü şef Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Babam 98 gün oldu ayrılalı, arkadaşım dert ortağım özlüyorum ve her gün özlem artıyor. Ruhun şad olsun rabbim mekanını cennet eylesin...” şeklinde duygusal bir mesaj yayınlamıştı.