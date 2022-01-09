Türkiye Gazetesi

Sevilen sanatçıdan üzen haber geldi. Geçirdiği talihsiz kaza sonrası diz kapağı kırılan Ebru Yaşar, hastaneye kaldırıldığını ve ameliyat olacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Yaşar, sedye üzerinden bir fotoğrafını paylaşarak kaza geçirdiğini belirtti. Düştüğünü açıklayan sanatçı, hastanede çekilen fotoğrafının üzerine "Şimdi ameliyata girip inşallah toparlayacağım" notunu düştü.

Yaşar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sevenlerimi üzmek, korkutmak istemem. Bilgi amaçlı paylaşıyorum. Düştüm ve diz kapağım kırıldı. Şimdi ameliyata girip inşallah toparlayacağım.”

Yaşar, sosyal medya hesaplarını aktif kullanmaya devam ediyor

EBRU YAŞAR KİMDİR?

Ebru Yaşar 8 Ağustos 1978 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Aslen Ağrı-Eleşkirtlidir. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği bölümünden mezun oldu.

Ebru Yaşar, ismini tüm Türkiye'ye İbrahim Tatlıses‘in desteği ile çıkardığı 'Seni Anan Benim İçin Doğurmuş' adlı şarkısı ile duyurdu. 'O Beni Sırtımdan Vurdu' ve 'Yalan' şarkılarıyla da müzik listelerinin üst sıralarında yer almayı başardı. 'Aşkımız Buraya Kadar' ve 'Yeşillenirim' albümleriyle başarısını sürdüren Yaşar, müzik listelerinin zirvesine oturmaya devam etti.

Ebru Yaşar, 1,5 yıldır birlikte olduğu iş adamı Necat Gülseven ile 23 Haziran 2015 tarihinde evlendi.

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