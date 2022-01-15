Türkiye Gazetesi

Yargı dizisinin başrolü Pınar Deniz hakkında çıkan, bir dijital yayın platformunda yeni dizi için anlaştı iddiaları kesinleşti. Şimdilerde yıldızı parlayan Deniz’e teklifler ardı ardına gelirken, ünlü oyuncu yeni bir dizi için el sıkıştı.

DİZİNİN SEVENLERİ ŞAŞKIN

Ağustos ayında yayın hayatına başlayacak dijital yayın platformunun anlaşma yaptığı isimler arasında Pınar Deniz’in olması dizinin sevenlerini şaşırttı. Seyirciler, söz konusu proje sonrası, “Pınar Deniz, Yargı’ya veda mı ediyor?”, “Ceylin karakteri diziden ayrılıyor mu?” gibi soruları yöneltmeye başladı.

Ünlü oyuncu, dizide Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşıyor.

PINAR DENİZ İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Daha önce de benzer iddialar çıkmış, Pınar Deniz sosyal medyadan şu açıklamayı yapmıştı:

“İçinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğum Yargı dizisinden ayrılmam söz konusu değildir. Sizlerin sevgisi büyüdükçe, biz hikayemizi anlatmaya devam edeceğiz."

Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz’in ayrılık ihtimalinin doğması ve başka bir projeye başlayacak olması üzerine izleyenler Yargı dizisinin final yapıp yapmayacağını da merak ediyor.

Ünlü oyuncu Pınar Deniz’in kilolu hali şaşırttı Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz’in kilolu hali ortaya çıktı, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun değişimi sosyal medyada çok konuşuldu.