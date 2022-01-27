Türkiye Gazetesi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte dün gece Bakırköy'de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzun yıllar Ece Erken ile program yapan sunucu Bircan Bali ise Söylemezsem Olmaz programındaki canlı yayınında olayın perde arkasını anlattı.

“ECE’DEN SAATLERDİR HABER ALAMIYORUZ”

Konuşmakta zorluk çeken ve canlı yayında gözyaşlarına boğulan Bircan Bali şöyle konuştu:

"Kıymetli abimin vücuduna 7 kurşun isabet etti. Hastanede kan kaybından dolayı vefat etti. Ece'yle inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak abiye sıkmışlar. Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor."

“LÜTFEN BENİ KURTARIN”

Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki sözleri ise yürek dağladı. Olayın bilinmeyenlerini programda anlatan Bircan Bali, "Şafak abinin son sözü 'Lütfen beni kurtarın' olmuş" dedi.

ŞAFAK MAHMUTAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

2 çocuk babası olan ve 2021 yılında ünlü sunucu Ece Erken ile evlenen Mahmutyazıcıoğlu, yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı.