Türkiye Gazetesi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte dün gece Bakırköy'de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“ECE ERKEN’DEN HABER ALAMIYORUZ”

Uzun yıllar Ece Erken ile program yapan sunucu Bircan Bali ise programda, “Ece Erken’den haber alamıyoruz” dedi ve şöyle konuştu:

"Kıymetli abim, vücuduna 7 kurşun isabet edecek şekilde vuruldu. Hastanede kan kaybından dolayı öldü. Ece'yle inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak abiye. Hastane olay yerine çok yakın. Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor" dedi.''

“ŞOK İÇİNDEYİZ, ŞAŞKINIZ”

Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil ise canlı yayında şunları söyledi:

"Şok içindeyiz şaşkınız, insanın sevdiğinden ayrılması çok zor. Kelimelerle ifade edemiyorum, zorlanıyorum. Hain bir saldırıyla hayattan koparılmasına çok üzgünüz. Alçakça, kendi mekanında kurşunlar üzerine boşaltıldı. Şafak kızlarıyla uyusun diye Ece başka odada yatardı. Dün konuştuğumuzda kızlarını Bodrum'a getirecekti. Evlendiği gün 'artık ölsem de gam yemem' demişti. Hiç kulağımdan gitmeyecek. Mekanı cennet olsun, ailesine ve çocuklarına, eşine sabır diliyorum.''

7 kurşunla vurulan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan ölmeden önce yürek yakan sözler: Lütfen beni kurtarın Ece Erken’in eşi, Eski Beşiktaş yöneticisi ve Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı saldırı sonucu dün gece hayatını kaybetti. Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali sunuculuğunu yaptığı programda Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözlerinin "Lütfen beni kurtarın" olduğunu açıkladı.

Beşiktaşlı eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti Eski Beşiktaş yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.