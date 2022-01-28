Türkiye Gazetesi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte dün gece Bakırköy'de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü sunucu Ece Erken ise eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi sonucu derinden sarsıldı.

NE OLUR KOCAMIN KATİLLERİ BULUNSUN

Olayın ardından Erken bir süre Instagram hesabını kapattı. Hesabını tekrar aktif eden Erken, eşinin cenaze programı hakkında bir paylaşım yaptı. Öte yandan olay gecesi olanlar hakkında yakınlarına konuşan Erken'in, "Ne olur kocamın katilleri bulunsun. Kanı yerde kalmasın" dediği öğrenildi.

EŞİNE SARILDIĞI FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken Instagram hesabından bir paylaşım daha yaptı. Sakinleştiricilerle ayakta durduğu söylenen ünlü sunucu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na sarıldığı bir fotoğraf paylaştı. Erken’in paylaşımı görenleri duygulandırdı.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Ece Erken'in yılbaşı paylaşımı ise Twitter'da gündem oldu. Yılbaşında ünlü avukatın çocukları ve kendi çocuğuyla birlikte pozunu paylaşan sunucu, paylaşımın altına şu notu yazdı:

"Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikâyeler yazalım… 2022’de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz."