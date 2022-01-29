Türkiye Gazetesi

Sunucu Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu şoförü ile birlikte Bakırköy'de bulunan balıkçılar çarşısında bir restoranda yemek yerken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Kurşunların hedefi olan Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu dün memleketi Rize’de toprağa verildi.

ECE ERKEN VE ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN ESKİ EŞİ YAN YANA

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesinde gözyaşları sel olup aktı. Ece Erken hayat arkadaşı Mahmutyazıcıoğlu’nun tabutu başında gözyaşı döktü. Babası Akif ve annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti. Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli ile Ece Erken, ayakta durmakta güçlük çeken anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu'na destek oldu.

“EVLATLARIMIN BABASI NUR İÇİNDE UYUSUN”

Eski kayınvalidesini zor gününde yalnız bırakmayan Benan Kocadereli, cenaze töreninin ardından Instagram hesabından bir paylaşımda bulunarak kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Kocadereli, paylaşımında "Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun. Bizi yalnız bırakmayan, arayan, soran dostlarım, arkadaşlarım ve ayrıca buradan mesaj atan yüzlerce iyi kalpli hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.