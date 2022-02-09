Türkiye Gazetesi

Trabzonlu sanatçı Sait Uçar hayata gözlerini yumdu. Ünlü sanatçı uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Uçar’ın ölüm haberini menajeri Naz Özcan verdi.

“SANAT ÇINARIMIZI KAYBETTİK”

Özcan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sanat Çınarımız canımız Sait Uçar'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Allah bizlere ve sevenleri sabır versin" ifadelerini kullandı.

Karadenizli müzisyen ve kemençe sanatçısı Sait Uçar, geçtiğimiz yıl bir ameliyat geçirmişti.

TRABZONSPOR'DAN MESAJ





Trabzonspor Kulübü, Sait Uçar’ın ölümüne ilişkin bir mesaj yayınladı:

“Karadeniz ezgileriyle dertlendi, derdini anlattı; neşelendi, neşesini paylaştı. Bu dünyadan bir Sait Uçar geçti... Sevgi, saygı ve rahmetle…”

“KARADENİZ'İN YANIK SESİNİ KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUM”

Sait Uçar'ın ölüm haberini alan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ise Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Karadeniz'in yanık sesi, bölgemizin ve sanat camiasının sevilen ismi değerli dostumuz Sait Uçar beyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun" dedi.

SAİT UÇAR KİMDİR?

3 Nisan 1962'de Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak bilinen Uçar, ilk ve orta öğrenimini Hamsiköy'de tamamladı ve Trabzon Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Yetenekli sanatçı, ortaokul sıralarında ilk bestesini yaptı. 26 albümünün söz ve müzikleri de kendisine aittir. Sait Uçar kendi albümlerinin yanında pek çok Karadenizli şarkıcının albümüne de besteleriyle destek verdi. 25 seneden uzun süre profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürdü. Uçar, Karadeniz müziğinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırmayı başarmıştır.

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