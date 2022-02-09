Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in oynadığı ve her Pazar akşamı yayınlanan dizinin oyuncu kadrosuna Şükran Ovalı dahil oldu. Sevilen oyuncunun izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide nasıl bir karakteri canlandıracağı merak konusu oldu.

‘DERYA’ KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Reyting rekorları kıran ve etkileyici senaryosuyla dikkat çeken dizi Yargı’dan izleyenleri sevindiren bir haber geldi. Epeydir yeni bir projede yer almayan sevilen oyuncu Şükran Ovalı’nın dizide ‘Derya’ karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlandığı açıklandı. Ovalı’nın hayat vereceği karakter ve bu rolün hikayenin seyrini nasıl değiştireceği ise sosyal medyada gündem oldu.

Şükran Ovalı

YARGI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Yayınlandığı ilk günden bu yana seyirciyi ekrana kilitleyen dizinin kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor. ‘Yargı’ yeni bölümleriyle her pazar akşamı Kanal D’de yayınlanıyor.

Kaan Urgancıoğlu - Pınar Deniz

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

1985 yılında İzmir’de doğdu. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu’nu bitirdikten sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu’ndan mezun oldu. Liseyi Selma Yiğit Alp’te okudu. Ardından İstanbul’a geldi. Burada oyunculuk eğitimi alan Ovalı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden mezun oldu. Ünlü futbolcu Caner Erken ile Roma'da 2 Ocak 2017’de dünya evine girdi.

Şükran Ovalı, ilk olarak Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Merve karakteri ile tanındı. Aynı dönemde Aşk Yakar dizisinde rol aldı. Ardından Alia ve Ev adlı filmlerde rol alan Ovalı, bu rolle beğeni topladı. Paramparça, Bir Bulut Olsam, Reis, Kötü Yol, Şeref Meselesi ve Familya gibi önemli dizilerde yer aldı.

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‘Yargı’ seyircisini üzecek karar: Pınar Deniz diziden ayrılıyor mu? Erkanların sevilen dizisi Yargı’da Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz’in dijital bir yayın platformu ile el sıkışması kafaları karıştırdı. Bu durum “Pınar Deniz diziden ayrılıyor mu?” sorusunu akıllara getirdi.