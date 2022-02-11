Türkiye Gazetesi

Usta sanatçı Bülent Ersoy'un halası İsmet Erkoç Soytürk 99 yaşında hayatını kaybetti. Ersoy halasının ölüm haberini muhabirlerden öğrendi.

KORONA NEDENİYLE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Bir süredir koronavirüs sebebiyle Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören halası İsmet Erkoç Soytürk hayatını kaybetti. Ersoy, halasının vefat haberini magazincilerden öğrendi.

CENAZESİ YALOVA'DAN KALDIRILACAK

Soytürk, Yalova'da gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından yine memleketi Yalova'da toprağa verilecek. Ersoy'un da cenazede yer alması bekleniyor

ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz nisan ayında annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Bülent Ersoy, Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.

Bülent Ersoy’un acı günü! Babasını kaybetti Ünlü sanatçı Bülent Ersoy’dan kötü haber. Diva’nın geçtiğimiz ay evinde düştüğü için hastaneye kaldırılan babası Fikret Erkoç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diva'nın annesi Necla Poyraz da geçtiğimiz sene kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, İzmir’de geçirdiği mide kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Bülent Ersoy'un annesi hayatını kaybetti Usta sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti.

Usta sanatçı Bülent Ersoy, zatürre oldu! Gazeteci Seyhan Erdağ bir radyo programında, usta sanatçı Bülent Ersoy'un zatürre olduğunu ve beş gündür tedavi gördüğünü açıkladı.