Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'den aldığı evlilik teklifiyle çok konuşulmuştu. Teklife “Evet” cevabını veren ve yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından dile getiren şarkıcının yüzüğü de çok konuşulmuştu.

Özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyan Hadise, şimdi ise sosyal medyada yaptığı aşk dolu paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı sevgililer gününü beklemeden sevgilisine aşkını haykırdı.

ROMANTİK PAYLAŞIM

Romantik bir paylaşımda bulunan Hadise, sevgilisi ile birlikte çektirdikleri fotoğrafın altına “Her gün benim sevgilim olduğun halde neden sevgililer gününü bekleyeyim” notunu düştü.

İş adamı Mehmet Dinçerler’den ise yorum gecikmedi. Dinçerler ise Hadise’ye “Ah o gülüşün” cevabıyla karşılık verdi.

İşte o paylaşım...

DÜĞÜN YAKINDA

Sosyal medya platformu Instagram'da 13,4 milyon takipçisi bulunan Hadise, evlilik teklifi aldığını yayınladığı bir video ile duyurmuştu. Şarkıcının kısa sürede beğeni ve yorum yağmuru aldığı videosunda tektaşı da dikkatlerden kaçmamıştı. Dinçerler'in Hadise'ye aldığı özel tasarım yüzüğün fiyatının 3 milyon TL olduğu öğrenildi. Ünlü çift 27 Nisan’da nikah masasına oturacak.

3 milyon lira değerinde yüzükle evlilik teklifi almıştı: Hadise'den kötü haber Yakın zamanda aldığı evlilik teklifi haberiyle gündem olan ünlü şarkıcı Hadise'nin, sevgilisi Mehmet Dinçerler'le ayrıldığı iddia edildi.

Ünlü şarkıcı Hadise evleniyor Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Mehmet Dinçerler ile dünya evine giriyor.