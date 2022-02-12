Türkiye Gazetesi

Sevilen şarkılarıyla Türk pop müziğinin önemli ismi Ajda Pekkan, yeni yaşını kutluyor.

"Süperstar" lakabıyla bilinen ve 12 Şubat 1946 yılında dünyaya gelen sanatçı bugün 76 yaşına girdi.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

İlerleyen yaşına rağmen sahne performansı, fit görünüşüyle dikkat çeken Pekkan, formda kalmak için Dr. Ender Saraç'la çalışıyor.

Pekkan'a özel diyetler hazırlayan Saraç, Süperstar'ın bol miktarda yağsız beyaz et, maden suyu ve yeşil çay tükettiğini açıklamıştı.

Diyetin yanında sürekli egzersiz de yapan Süperstar, yaptırdığı estetik ameliyatlar ve botoks uygulamaları ile de sık sık gündeme geliyor.

Ajda Pekkan'dan lüks villasına 'prens zammı' Usta sanatçı Ajda Pekkan, 3 yıl önce 40 milyon liraya satılığa çıkardığı Bahçeköy'deki üç katlı villasına alıcı bulamamış, son çare fiyatını 20 milyon liraya kadar düşürmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunan Ajda Pekkan linç ediliyor Ajda Pekkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman mazlumun yanında olduğunu söylerken Afrin'e yönelik harekâta da destek çıktı. Bu açıklamalar karşısında deliye dönen terör seviciler sosyal medyada Pekkan aleyhince linç kampanyası başlattı.