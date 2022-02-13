Türkiye Gazetesi

Ekranın sevilen yüzlerinden olan Esra Erol, annesi Necla Kaymakçı'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü ismin annesini görenler "Ablanız sandım" yorumlarında bulundu.

Son olarak 18 yaşındaki Elif adlı kızı canlı yayında azarladığı için tepki toplayan Esra Erol, annesinin doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutladı. Esra Erol, annesi Necla Kaymakçı'yı paylaştığı fotoğrafa "Benim kalbi ve niyeti saf ve temiz annem. İyi ki doğdun kıymetlim" notunu düştü.

Fotoğrafa Hatice Şendil ve Erol'un kardeşi Eda Erol kalp emojisi bıraktı.

Esra Erol'un takipçileri ise "Anneniz de sizin kadar güzel", "Annenizi ablanız sandım" yorumlarında bulundu.

RTÜK, Esra Erol'da programı için ATV'ye ceza verdi RTÜK Üyesi Okan Konuralp, RTÜK'ün bugünkü toplantısında Erol Erol'un programı nedeniyle ATV'ye ceza verildiğini açıkladı.

İddiaların odağındaydı... Esra Erol'dan eleştrilere ilk tepki Sunuculuğunu yaptığı programda 18 yaşındaki bir kıza gösterdiği tepki sonrası eleştirilerin odağına oturan Esra Erol canlı yayında konuya ilişkin açıklamalar yaptı.