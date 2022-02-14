Türkiye Gazetesi

İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show’a dün akşam Necati Şaşmaz, Hakan Taşıyan, Yiğit Mahzuni, Melek Mosso, Şafak Sezer ve özel danslarıyla Oryantal Didem konuk oldu. Renkli görüntülerin yer aldığı program eğlenceli dakikalara sahne oldu.

“YENİ DİZİNİN SENARYOSUNU BEN YAZIYORUM”

Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemder rolünü üstlenen Necati Şaşmaz, programda özel açıklamalarda bulundu. Yeni bir dizi projesine başlayacağını duyuran Şaşmaz, “Çalışmalarım oluyor, bir platformda sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. Senaryosunu ben yazıyorum” dedi.

Programdaki konukların sevilen şarkıları seslendirildiği gece, Necati Şaşmaz'ın İbrahim Tatlıses ile yaptığı düet de geceye damga vurdu. Şaşmaz, Tatlıses ile “Dağlar Dağımdır Benim” türküsünü seslendirdi.

Necati Şaşmaz'ın, içerisinde ilâhi aşkı anlatan şiirlerinin yer aldığı bir şiir kitabı da bulunuyor.

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

15 Aralık 1971’de Elazığ’da doğdu. Oyuncu, senarist ve yapımcı olan Şaşmaz, Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle tanındı. Asıl mesleği turizmcilik olan oyuncu, üniversite sınavını kazanamayınca önce Kanada'ya sonra Amerika'ya gitti, orada 6 sene kaldı. Türkiye’ye döndüğünde kendisine Osman Sınav’dan oyunculuk teklifi geldi. Şaşmaz, hayatını tamamen değiştirdiğini söylediği Kurtlar Vadisi projesine başladı. Bu dizinin yanı sıra; Ekmek Teknesi, Mavi Rüya, Halil İbrahim Sofrası, Nöbet gibi projelerde rol aldı.

'Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz yeniden bir araya geliyor' iddiası Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerini canlandıran Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca'nın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde tekrar bir araya geleceği iddia edildi.

Necati Şaşmaz 'Nöbet' dizisiyle iddialı geliyor Hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla büyük heyecan oluşturan ‘Nöbet’ dizisinin iddialı kadrosu ilk defa bir araya gelerek okuma provası yaptı.