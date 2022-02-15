Türkiye Gazetesi

Geçmişte büyük imkansızlıklarla çekilen ve şimdilerde restore edilen filmlerde bazı hatalar çıkabiliyor. Bir döneme damga vuran ve izlemekten hala keyif aldığımız Hababam Sınıfı adlı seride de yapılan yanlışlar izleyicilerin gözünden kaçmadı. Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, Halit Akçatepe gibi başarılı isimlerin rol aldığı Hababam Sınıfı’nda, Damat Ferit’i canlandıran Tarık Akan ile ilgili bir sahnedeki hata yıllar sonra fark edildi.

ÇOCUK SAHNESİNDEKİ HATA

Filmde, ailesinden gizli bir kızla evlenen Ferit’in bir çocuğu dünyaya geliyor. Hababam Sınıfı’nda Damat Ferit karakterine hayat veren Tarık Akan, Mahmut Hoca’dan (Münir Özkul) bebeğini saklamak için büyük mücadele veriyor. Bir sahnede arkadaşları “Ferit bu sana hiç benzemiyor” diyor. Ferit ise “Annesine çekmiş oğlum” şeklinde cevap veriyor.

Okuldan kaçıp sürekli oğlunu görmeye giden Ferit, filmde Mahmut Hoca’ya durumu açıklamaya karar veriyor. Mahmut Hoca’ya evli olduğunu söyleyen Ferit o esnada “5 aylık bir kızım var” diyor.

Hababam Sınıfı'nın Mahmut hocasının repliği gerçek oldu Edirne’nin Yeniimaret Mahallesi Mithatpaşa İlköğretim Okulu Müdürü Ertan Çekiç, öğrencilerin eksiklerini tamamlamaları için mahallenin meydanını adeta okula çevirdi. Müdür, hem öğrencilerin hem de velilerin sevgisini kazandı.

Hababam Sınıfı Uyanıyor filmindeki kaçış planı krokisinin sırrı ortaya çıktı! Asla unutulmayan bugün bile keyifle izlenmeyen Hababa Sınıfı serisini bilmeyeniniz yoktur. O seririnin Hababam Sınıfı Uyanıyor'un filmindeki kaçış planı krokisini hatırlayacaksınız. O krokiyi Hababam haytalarından biri çizdi desek! İşte krokinin sahibi Dilaver Gür...