Türkiye Gazetesi

Geçen hafta 614'üncü bölümü ile izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar, oyuncu kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Ekranların fenomen dizisi, iki bölümde üç yeni oyuncuyu birden kadrosuna kattı.

3 OYUNCU BİRDEN KADRODA

614'üncü bölümde Poyraz karakterine hayat vermek için oyuncu Cenk Gürpınar diziye dahil olmuştu. Önümüzdeki hafta ise iki oyuncu daha ekranlara gelecek. Hanım ağa olan Handan karakteri için Bahar Başar diziye dahil olurken, katılan bir diğer isim ise haksız yere hapis yatan mahkumu canlandıracak olan Fatih Serbest.

Cuma akşamları izleyiciyle buluşan dizi, başarılı reyting performansı ve kemik izleyici kitlesi ile yoluna 16'ncı sezonu ile devam ediyor.

Arka Sokaklar’dan üzen fragman! Engin Balkan ölüyor mu? Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde seyirciyi şaşırtacak sahneler ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanında ünlü oyuncunun fotoğrafının yer aldığı cenaze töreni dikkat çekti.