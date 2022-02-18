Türkiye Gazetesi

Belgin Sarılmışer veya bilinen sahne adıyla Bergen’in hayatını konu alan filmin vizyona girmesine sayılı günler kaldı.

TAKİPÇİLER YORUM YAĞMURUNA TUTTU

Filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah ise sosyal medya hesabından filmin afişini paylaştı. Takipçiler, Bergen ve Farah Zeynep Abdullah arasındaki benzerliği görünce adeta şoke oldu. “Bu benzerlik normal değil”, “Bergen sandım, çok heyecanlandım” , “Bu kadar benzeyebilir” tarzında yorumlar yapıldı. Afişiyle hayranlarından tam not alan filmin vizyona gireceği tarih sabırsızlıkla bekleniyor.

Filmin afişinde Farah Zeynep Abdullah

Şarkıcı Bergen'in kendi orijinal fotoğrafı

BERGEN’İN HAYATI VE FİLMİN OYUNCULARI

BERGEN filmi 4 Mart 2022’de vizyonda olacak. Film, şarkı söyleme gücü ve yaşadıklarıyla kamuya mal olmuş bir sanatçı olan Belgin Sarılmışer’in hayatını konu alıyor. “Acıların Kadını” olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatı tüm gerçekliğiyle beyaz perdeye aktarılıyor.

Yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yaptığı film, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaştığı filmde ayrıca Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş rol alıyor. Filmin müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.

Şarkıcı Bergen'i öldüren kocası Halis Serbest tutuklandı Arabesk şarkıcısı Bergen’i 1989 yılında öldüren kocası Halis Serbest, Adana’da dört çocuğa istismardan tutuklandı.

Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Farah Zeynep Abdullah'ın rolü sona erdi. Sevgilisi Caner Cindoruk, artık sette Farah'ı göremeyecek.