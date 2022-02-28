Türkiye Gazetesi

İlerleyen yaşına rağmen fit görüntüsü ve sahne performanslarıyla dikkat çeken ünlü sanatçı Ajda Pekkan’ı dinlemeye gelen Murat Karabova, sahne sonrası sosyal medya üzerinden Pekkan’ın fotoğrafını paylaştı.

FİLTRE ABARTILDI

76 yaşındaki sanatçının fotoğrafında filtre fazla kaçınca sosyal medyada alay konusu oldu. Pekkan’ı görenler gözlerine inanamadı. Bolca filtrenin üzerine, estetiğin de verdiği etkiyle Ajda Pekkan tanınmadı. Pekkan'ın son halini görenler "Balmumu heykel sandım" yorumunu yapmaktan geri kalmadı.

İşte o fotoğraf...

Ünlü sanatçının fotoğrafına daha birçok yorum geldi. İşte o yorumlardan bazıları:

- Bal mumu heykeli sandım.

- Filtreden Ajda gitmiş, 'Barbie' gelmiş...

- Ajda Pekkan'ın yarı yaşında olmama rağmen benden daha genç gösteriyor.

- 20'li yaşlara döneyim derken bambaşka biri olmuş!

- Yeğenim 5 yaşında ama Ajda Hanım'ın yüzü daha pürüzsüz. İyi ki filtre var!

Ajda Pekkan doğum gününü kutladı! Yaşını duyanlar şok oluyor Yıllara meydan okuyan şarkılarıyla Türk pop müziğinin sevilen ismi Ajda Pekkan, bugün itibariyle 76 yaşına girdi.

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