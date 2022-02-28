Türkiye Gazetesi

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Sevilen dizi her Perşembe saat 20.00’da izleyicisiyle buluşuyor. Son olarak, dizinin kadrosuna usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu da dahil oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizi, gerçek bir aşk hikayesi konu alıyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından “Bilin bakalım hangi dizideyim?” notuyla paylaşım yaptı. Camdaki Kız dizisine transfer olduğunu duyuran Yazıcıoğlu, Instagram hesabından gelen tebrik mesajlarına ise teşekkür etti.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Camdaki Kız dizisi final mi yapacak? Dizinin başrolünden cevap geldi Konusuyla izleyicileri ekran başına geçiren Camdaki Kız, son haftalardaki düşük reytinglerden dolayı final yapacağı iddia edilmişti. İddialara henüz net bir açıklama gelmezken, dizide Selen karakterini canlandıran Selam Ergeç’ten kafa karıştıran açıklama geldi. "Dizi final yapacak mı?" sorusuna "Düzeleceğiz inşallah" diyerek cevap veren güzel oyuncu, kafalarda soru işareti oluşturdu.

Zirvede Camdaki Kız var: Ekranların en çok konuşulan 10 dizisi belli oldu Dizi sezonu başladı, reyting yarışı hız kazandı. Rekabetin kızıştığı televizyon ekranlarında geçtiğimiz ay en çok konuşulan diziler ise Camdaki Kız, Sadakatsiz ve Yargı oldu.