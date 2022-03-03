Türkiye Gazetesi

54 yaşındaki oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı 2000 yılında Çiğdem Saçıntı ile nikah masasına oturmuştu. Çift ilk kızları Duru’yu 2005 yılında kucaklarına aldı.

KARARI 5 YIL ÖNCE VERMİŞLER

22 yıllık evli çiftten üzen haber geldi. 5 yıl önce ayrılık kararı alan ikili, kızları için bu kararı ertelemişti. Ünlü çift 24 Şubat’ta sessiz sedasız boşandı.

“DOSTÇA BOŞANDIK”

Boşanma işlemlerinin ardından 2. Sayfa programına konuşan Müfit Can Saçıntı "Dostça boşandık" ifadelerini kllandı.

Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programına konuk olan Müfit Can Saçıntı, eşine ilk görüşte aşık olduğunu söylemişti.

MÜFİT CAN SAÇINTI KİMDİR?

Müfit Can Saçıntı, 1968'de Sungurlu'da doğdu İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinin Basın Yayın Yüksek okulunu son sınıfta TRT'de çalışmaya başlayınca okul hayatını sonlandırdı. Öğrenciliği sırasında "Yarın", "Genç İnsan", "Otomobil", "Boom Müzik" gibi dergilerde çalıştı. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev aldı.

1990 yılında Olacak O Kadar isimli televizyon programıyla senaryo yazarlığına başladı. On sene boyunca Levent Kırca'nın Olacak O Kadar skeçlerinde yazar kadrosunda yer aldı. Sinema ve dizi senaryolarının dışında, Zihni Sinir Projeleri, Şakamera, Şakkadanak gibi yapımlarda metin yazarlığı ve yönetmenlik yaptı. 1997'de Ersin Pertan'ın Kuşatma Altında Aşk isimli sinema filminde rol aldı. 2012-2016 arasında Seksenler dizisini yönetti.

2013 yılında senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "Mandıra Filozofu" adlı filmi yönetti, Rasim Öztekin ve Ayda Aksel ile birlikte başrol oynadı. Ayrıca 2014'te Doksanlar dizisinde 2 bölümlük yönetmenlik yaptı.

Müfit Can Saçıntı'nın babası hayatını kaybetti Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası emekli astsubay Muhittin Saçıntı (74), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bir ayrılık haberi daha: Şarkıcı Emrah ve eşi Sibel Erdoğan boşandı Şarkıcı Emrah ve eşi Sibel Erdoğan’ın barıştığı yönünde haberler gündeme gelmişti. Ancak ünlü çift evliliklerindeki krizi aşamadı. İkilinin sessiz sedasız boşandığı öğrenildi.