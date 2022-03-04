Türkiye Gazetesi

ABD’de yaşayan Ukrayna doğumlu aktris Mila Kunis, Rusya saldırısı sonrasında ülkesinde başlayan insanlık dramına duyarsız kalmadı.

“UKRAYNALI OLMAKTAN HİÇ BU KADAR GURUR DUYMAMIŞTIM”

Kunis, aktör kocası Ashton Kutcher ile birlikte mülteciler için yardım kampanyası başlattı. Instagram hesaplarında birlikte video paylaşan çift, 3.000.000 dolar toplamayı hedefliyor. Kunis, videoda, “1983’te Ukrayna’nın Chernivtsi şehrinde doğdum. 1991’de Amerika’ya geldim. Kendimi hep bir Amerikalı olarak gördüm ve bu ülkenin bana ve aileme verdiklerine minnettarım. Ama bugün Ukraynalı olmaktan hiç bu kadar gurur duymamıştım” dedi.

“UKRAYNA HALKINI DESTEKLEMEMİZ GEREKİYOR”

Ashton da araya girerek şakayla kendisinin de bir Ukraynalı ile evli olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Kunis, “Ukrayna halkı güçlü ve cesur ama güçlü ve cesur olmanız, desteğe layık olmadığınız anlamına gelmez. Ukrayna halkını desteklememiz gerekiyor” ifadesini kullandı. Paralar halen Ukraynalı mülteciler için yardım faaliyetlerinde bulunan Flexport.org ve Airbnb.org kurumlarına verilecek.

Ukrayna öldürülen Rus asker sayısını açıkladı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı girişimi devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rus güçlerinden 9 bin 166 asker kaybettiği bildirildi.

Saldırıda sekizinci gün! Rusya-Ukrayna insani koridor için anlaştı Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 8. güne girdi. Bölgedeki çatışmalar devam ediyor.Rus askerlerinin direnişi sürerken Kiev’de sokak çatışmalarına hazırlanıyor. Rusya, Barış görüşmelerinin ikincisi Belarus sınırında bulunan Brest’te yapıldı. Toplantıda, insani yardım koridoru oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldığı öğrenildi.