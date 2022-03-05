Türkiye Gazetesi

Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünde rol aldığı Türk arabesk ve fantezi şarkıcısı Bergen’in hayatı sinemaya taşındı. Filmin vizyona girmesinin ardından Bergen’in acılarla dolu hayatı yeniden gündeme geldi. Kariyerinin en güzel günlerini yaşarken önce yüzüne atılan kezzap, sonra sahnede kurşunlanması ise ünlü sanatçının hayatındaki en acı detaylardan yalnızca birkaçı.

Bergen’in katili olan eski eşi Halis Serbest, ses getiren filmin ardından "Söylemezsem Olmaz" adlı programa telefonla bağlandı. Kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Serbest şoke eden açıklamalarda bulundu.

“HAYALİ BİR FİLM”

Halis Serbest'in yıllar sonra pişmanlıktan uzak açıklamaları izleyenlerin kanını dondurdu. Serbest Bergen filmiyle ilgili “Bir film yapıyorlar. Hiç olmazsa benim onayımı almış olsalardı, gerçekten de çok iyi bir film çıkardı ortaya. Hayali bir senaryo hazırlamışlar. Hayali bir film. Olayların nerede geçtiğini bile bilmiyorlar. Gelirsiniz Adana’da yaparsınız filmi. Adana’da geçti benim olaylarım” dedi.

“ÖLDÜRDÜĞÜME PİŞMAN DEĞİLİM”

Filmin hayali olduğunu vurgulayan Serbest, programdaki sunucuların “Bergen'i siz öldürmediniz mi? Yüzüne kezzap atmadınız mı? Pişman mısınız?” sorusuna ise soğukkanlılıkla “Pişman değilim” cevabını verdi. Bergen'in kendisini defalarca aldattığını belirten Serbest "Ben 5 kere evlendim, onlar neden hayatta?" diyerek Bergen'in ölümü hak ettiği imasında bulunarak şoke etti.

Ünlü sanatçı Bergen, 15 Ağustos 1989'da Adana Pozantı'da boşandığı eşi Halil Serbest tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Bergen, vefat ettiğinde 30 yaşındaydı.

BERGEN’İN HAYATI VE FİLMİN OYUNCULARI

Bergen filmi 4 Mart 2022’de vizyona girdi. Film, şarkı söyleme gücü ve yaşadıklarıyla kamuya mal olmuş bir sanatçı olan Belgin Sarılmışer’in hayatını konu alıyor.

“Acıların Kadını” olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatı tüm gerçekliğiyle beyaz perdeye aktarılıyor. Şarkı söyleme gücü ve kederli yaşamıyla kamuya mal olmuş bir sanatçı olan Belgin Sarılmışer’i konu alan filmin hikâyesi, aile fertlerinin tasvibiyle, sanatçının haysiyeti gözeterek yazıldı. Bu filmde Bergen sadece kurban değil, müzisyen kudretiyle öne çıkan bir kahraman oluyor. 80’li yılların müzikal ruhunu da yansıtan film, Bergen’in unutulmaz eserlerini yeniden müzik sanatı gündemine taşıyor.

Yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yaptığı film, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaştığı filmde ayrıca Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş rol alıyor. Filmin müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.

Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminin afişini paylaştı: Görenler şaştı kaldı Türk arabesk ve fantezi şarkıcısı Bergen’in hayatının anlatıldığı filmde başrolü üstlenen Farah Zeynep Abdullah, filmin afişini sosyal medya hesabından paylaştı. Başarılı oyuncunun Bergen’e olan benzerliği görenleri şaşırttı.

Şarkıcı Bergen'i öldüren kocası Halis Serbest tutuklandı Arabesk şarkıcısı Bergen’i 1989 yılında öldüren kocası Halis Serbest, Adana’da dört çocuğa istismardan tutuklandı.