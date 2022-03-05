Türkiye Gazetesi

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Sevilen dizi her Perşembe saat 20.00’da ekranlara geliyor. Dizinin başrolünde ise Nalan karakterine Burcu Biricik hayat veriyor.

GÖRENLER TANIYAMADI

Dizide canlandırdığı karakter hakkında çok sayıda güzel yorum alan Burcu Biricik son dizisiyle ününe ün kattı. Kendisini oyunculuk anlamında ispatlayan güzel oyuncunun şu sıralar ise sosyal medyada geçmişteki kilolu halleri gündem oldu. Biricik’in eski fotoğraflarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Takipçileri ünlü oyuncuyu tanımakta güçlük çekti.

Burcu Biricik oyunculuk kariyeri için 2011 yılında İstanbul'a geldi. O sıralar televizyonlarda yayınlanan Artiz Mektebi yarışmasına katıldı. Müjde Ar, Nurgül Yeşilçay ve Sinan Çetin’den oluşan usta bir jürinin karşısında ter döken Biricik yarışmanın birincisi oldu. İşte Burcu Biricik'in o günlerinden görüntüler...

Burcu Biricik, "Yarışma İstanbul’a gelme sebebimdi. O olmasa belki gelmeye cesaret edemezdim" demişti.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu Camdaki Kız dizisine dahil oldu Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Tamer Levent'in başrollerinde rol aldığı Camdaki Kız dizisinin kadrosuna usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu katıldı. Yazıcıoğlu, haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Camdaki Kız dizisi final mi yapacak? Dizinin başrolünden cevap geldi Konusuyla izleyicileri ekran başına geçiren Camdaki Kız, son haftalardaki düşük reytinglerden dolayı final yapacağı iddia edilmişti. İddialara henüz net bir açıklama gelmezken, dizide Selen karakterini canlandıran Selam Ergeç’ten kafa karıştıran açıklama geldi. "Dizi final yapacak mı?" sorusuna "Düzeleceğiz inşallah" diyerek cevap veren güzel oyuncu, kafalarda soru işareti oluşturdu.