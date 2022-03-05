Türkiye Gazetesi

Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünde rol aldığı Türk arabesk ve fantezi şarkıcısı Bergen’in hayatı sinemaya taşındı. Filmin vizyona girmesinin ardından Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada Bergen filminin, sanatçıyı katleden Halis Serbest’in yaşadığı Adana Kozan’da gösterime gireceği gün kaldırıldığını iddia etti. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise açıklama yaparak filmin Kozan’da gösterilmeyeceğini belirtti. Özgan, “Ben çocuklarıma neden şiddeti anlattırayım. Vatanına, milletine, devletine faydalı, milli duyguların yaşandığı içerikli filmleri sinemada kullanıyorum. İsterse orada milyon kazanayım koymam. Ben çocukların bunu öğrenmelerini doğru bulmuyorum” dedi.



Başkan Özgan, "Belediyemiz kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımıza ‘İyi ki Varsın Eren’ filmini izlettik ve yemeğe götürdük. Gençlerimiz için filimler getiriyoruz. Hür kuş gibi, Malazgirt gibi. Birinci önceliğimiz ticaret değil. Köy okullarımızdan öğrencilerimizden ücret almıyoruz" dedi.

“ÇEVİK KUVVET GELMİŞ DEDİLER… ASPARAGAS!”

"Ben Bergen’i yeni öğrendim. Bergen’in hikayesini anlattılar. Burada şiddet var. Ben çocuklarıma neden şiddeti anlattırayım" ifadelerini kullanan Başkan Özgan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Vatanına, milletine, devletine faydalı, milli duyguların yaşandığı içerikli filmleri sinemada kullanıyorum. İsterse orda milyon kazanayım koymam. Ben çocukların bunu öğrenmelerini doğru bulmuyorum. Vizyona girdi dediler yalan, çevik kuvvet gelmiş dediler, öyle bir şey olmadı. Hiç gördünüz mü, sinemaya baskın mı oldu? Asparagas! Hiç yayınlanmadı ki... Beni dün arayan Candaş Tolga’ya izah ettim. Dedim öyle uygun görülmüş. Yıllar önce yaşanmış bir olay. Hukukta gereğini yapmıştır belki bilmiyorum. Ben de şunu soruyorum. Bunun reklamını mı yapıyorlar daha çok izlensin diye ortamı gererek reklam mı yapılıyor? Benim kimseden çekinecek halim var mı? Ben Allah’tan başka kimseden çekinmem korkmam. Burada gala falan olacaktı diye bir konu olmadı. Halis Serbest tarafından aranmadım bile. Kimseden çekinmem korkmam. Sadece budur. Kimse bunun altında bir şey aramasın.”

Bergen’i öldüren eşi Halil Serbest’ten şoke eden açıklama: Pişman değilim Müzik dünyasının taçsız kraliçesi olarak bilinen Bergen'in hayatını anlatan film dün vizyona girdi. Filmin yayınlanmasıyla ünlü şarkıcının acılı hayatı yeniden gündeme geldi. Bergen’i öldüren eski eşi Halil Serbest, ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı magazin programına katıldı. “Pişman değilim” diyen Serbest’in açıklamaları adeta kan dondurdu.

Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminin afişini paylaştı: Görenler şaştı kaldı Türk arabesk ve fantezi şarkıcısı Bergen’in hayatının anlatıldığı filmde başrolü üstlenen Farah Zeynep Abdullah, filmin afişini sosyal medya hesabından paylaştı. Başarılı oyuncunun Bergen’e olan benzerliği görenleri şaşırttı.