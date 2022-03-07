Türkiye Gazetesi

Müslaman olduğunu sık sık dile getirip Filistinli asıllı olduğunu belirten dünyaca ünlü model Bella Hadid'ten, Müslüman mültecilere uygulanan çifte standart dolayı tepki geldi. Hadid sosyal medya hesabından, Kanada'da "Şair Mustafa" adıyla tanınan Müslüman müzisyen ve şair Mustafa Ahmed'in imzasını taşıyan bir şiiri paylaştı.

"KAÇ TANE MÜSLÜMAN ALEVLER İÇİNDE?"

25 yaşındaki dünyaca ünlü model Hadid, paylaşımında, "Kendinize sorun, nasıl sessizce diğer adaletsizliklerde gezindiğinizi sorun... Eğer bu, son yıllarda bir savaşı ilk fark edişinizse, dünyadan değilsiniz... Kaç tane Müslüman ülke alevler içinde? Batı'nın istilalarıyla, acımasız insansız hava araçları saldırılarıyla, infazlarla, Çin'deki toplama kamplarıyla?" dizelerine yer verdi.

Hadid, savaştan etkilenen Müslüman ülkeler ile diğer ülkelere karşı davranış ve kullanılan dildeki farklılıkların vurgulandığı şiirin altına yazdığı notta, Hadid, "Adaletsizlik nerede olursa olsun, her yerde adalet için bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, Hadid, Ukrayna halkı için destek çağrısı yaptı.

Hadid, daha sonra yaptığı farklı bir paylaşımda da yardım kuruluşlarının bilgilerini vererek, Rusya'nın saldırılarının mağdurları için bağış yapma çağrısında bulundu.

İsrail, Bella Hadid'i hedef gösterdi Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermeye devam ediyor. Hadid, geçtiğimiz günlerde halkının yanında olduğunu göstermek için protestolara katıldı. İsrail devleti resmi sosyal medya hesabından Filistin'e destek veren Bella Hadid'i hedef gösterdi.

Bella Hadid: Filistin'e özgürlük Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermeye devam ediyor. Hadid, önceki gün halkının yanında olduğunu göstermek için protestolara katıldı.

Bella Hadid'den ABD ve İsrail'e Filistin tepkisi Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Ünlü model Bella Hadid: Müslüman olmaktan gurur duyuyorum ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ünlü model Bella Hadid, "Müslüman olmaktan gurur duyuyorum" dedi.