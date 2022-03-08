Türkiye Gazetesi

Şu sıralar FOX TV’de yayınlanan Son Nefesime kadar adlı dizide başrolü üstlenen Nurgül Yeşilçay, kendi kullandığı araçla büyük bir trafik kazası geçirdi.

“AĞZIMA ÇENEME DİKİŞLER ATILDI”

Ünlü oyuncu üzen haberi Instagram hesabından paylaştı. Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Yeşilçay, ağzına ve çenesine dikişler atıldığını söyledi. Başarılı oyuncu paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir buralarda yoktum. Hastanelerde boğuşuyordum çünkü. Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım. Ağzıma, çeneme dikişler atıldı. Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek. Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen!”

Nurgül Yeşilçay'ın Instagram paylaşımı...

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI

Ünlü oyuncunun paylaşımının altına birçok ünlü isim ve takipçileri geçmiş olsun mesajları yazdı. Geçirdiği büyük kazaya rağmen yeni dizisini aksatmayan oyuncu, sete gitmeye devam etti. Kazadan yeni haberi olan bazı kullanıcılar ise Yeşilçay’ın dizideki görüntüsünün rol icabı olduğunu düşündü. Fotoğrafın altına bazı kişiler, “Ben dizide rol gereği öylesiniz sandım, geçmiş olsun” tarzında mesajlar yazdı.

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